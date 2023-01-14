Врачи рассказали, что Никита Михалков приходит в себя KP.RU: состояние Никиты Михалкова улучшается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Кинорежиссер Никита Михалков приходит в себя после госпитализации с подозрением на грипп, сообщает KP.RU со ссылкой на слова его коллег, знакомых с ситуацией. По их словам, он продолжает находиться в реанимации, однако велики шансы, что в ближайшее время режиссера переведут на обычное стационарное лечение.

Переживают буквально все. Никита Сергеевич заставил поволноваться всех – столько людей искренне желают ему выздоровление. Все писали друг другу — как, что. Раньше никто ничего не говорил. Сейчас уже появилась информация — поводов для беспокойства нет: говорят, что Никите Сергеевичу стало лучше. Угрозы жизни нет, лечат, — цитируют авторы коллег Михалкова по сцене.

Они подчеркивают, что последние дни режиссер находится в сознании и самостоятельно отвечает на звонки родных и близких. Кроме этого, авторы KP.RU обратили внимание, что 6 и 7 февраля должны пройти два спектакля «12» с участием Михалкова. В компании Moscow Show, занимающейся продажей билетов на мероприятие, заявили, что информация об отмене представлений к ним не поступала.

Михалкова госпитализировали с подозрением на грипп с признаками системного воспаления. При этом МК.RU сообщил, что состояние режиссера осложнено коронавирусом. Деятеля искусств перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на лечении коронавирусных больных. Однако пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина не подтвердила информацию.

9 января РИА Новости сообщало, что 77-летний режиссер остается в реанимации. Позже Telegram-канал Mash писал, что состояние Михалкова ухудшается, у него возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, при этом угроза жизни на данный момент отсутствует. 10 января сам режиссер сообщил в Telegram-канале, что по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей, не назвав причину госпитализации. Он поблагодарил подписчиков за неравнодушие и призвал их доверять только той информации, которая будет публиковаться на его канале.