Врачи раскрыли «темные стороны» арбузов Врачи предупредили об опасности арбузной диеты для страдающих болезнями почек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо многочисленных полезных свойств у арбуза есть и «темные стороны», пишет «МК в Калининграде» в Международный день арбуза, который отмечается 3 августа. Так, врачи предостерегают приверженцев арбузной диеты, что употребление этой бахчевой ягоды вызывает движение песка и камней в почках, а также вымывание из организма солей, что приводит к отекам, повышению давления и судорогам.

Врачи подчеркивают, что особенно опасно чрезмерное употребление арбуза для людей, страдающих мочекаменной болезнью, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и диабетом. Им рекомендуется ограничиться 100-граммовой порцией арбуза за один прием. Для здоровых людей эта норма составляет 300-400 граммов.

Кроме того, как напоминает издание, при выращивании эту культуру обильно удобряют. В результате в арбузах, особенно ранних, накапливаются опасные для человека нитраты, которые приводят к расстройству желудка, диарее, тошноте и рвоте. Также на поверхности арбузов живет множество возбудителей кишечных заболеваний, и если плод перед разрезанием не вымыть, можно с высокой вероятностью подхватить инфекцию.

Положительными качествами арбуза специалисты называют высокое содержание мощного антиоксиданта лицопена, помогающего уменьшить риск развития болезней сердца и сосудов, а также аминокислоты цитруллина, способствующей расширению сосудов и улучшению циркуляции крови. Арбуз богат витаминами А и С, а также отлично подходит для утоления жажды в жару, выводит шлаки из организма, помогает утолить голод и считается полезной для мужского либидо. Кроме того, употребление ягоды препятствует развитию рака предстательной железы.

Ранее специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина рассказала, что превышение нормы удобрений при выращивании арбузов увеличивает содержание в плодах нитратов, которые, в свою очередь, могут превращаться в более токсичные нитриты, вызывающие острое отравление.