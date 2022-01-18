Врачи прокомментировали инициативу о сокращении срока карантина по COVID-19

Иммунолог, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил, что двухнедельный карантин по коронавирусу не имеет смысла из-за уменьшения инкубационного периода. Он добавил, что инкубационный период в настоящее время с учётом текущих вариаций COVID-19 составляет три-пять дней. Об этом сообщает РБК.

Для текущих мутаций коронавируса характерен быстрый инкубационный период. В связи с этим меняются и карантинные условия, всё взаимосвязано с механизмом инфицирования и длительностью нахождения вируса в организме, с тем, как вирус выявляется, — заявил Костинов.

Эксперты положительно оценили данный шаг. По мнению медиков, максимально эффективный срок нахождения человека на карантине из-за «омикрона» — 7 дней.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что в России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. По её словам, в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от встревоженных родителей из-за проводимых в школах опросов, готовы ли они сделать прививку своим детям.

Омбудсмен подчеркнула, что можно рассказывать родителям о тех последствиях, которые могут быть у непривитых от коронавируса, при этом необходимо сохранить право родителей самостоятельно принимать решение по этому вопросу.