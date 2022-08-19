Врачи призвали срочно вернуть антиковидные ограничения «Справочник врача»: 56,5% врачей высказались за возвращение антиковидных ограничений в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Более 56% российских врачей высказались за повторное введение коронавирусных ограничений, следует из результатов опроса в мобильном приложении «Справочник врача». При этом 11% медиков заявили, что за нарушение антиковидных мер необходимо привлекать к уголовной ответственности, передает РБК.

В исследовании приняли участие 1627 врачей-специалистов. 56,5% респондентов заявили, что ограничительные меры способны улучшить эпидемиологическую ситуацию в России, отказываются в это верить 24,4% медиков. Несмотря на это, 68,8% опрошенных отметили, что подобные меры могли бы принести успех, если бы их соблюдал каждый россиянин. 1% врачей утверждает, что антиковидные ограничения принесли больше вреда, чем пользы.

Говоря о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции, 50% специалистов заявили, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и изолировать людей при выявлении симптомов. 43,4% опрошенных высказались за идею вернуть масочно-перчаточный режим, 31,8% — за тотальный локдаун по типу того, что был организован в Китае. А 11,3% врачей пошли дальше и посчитали, что за нарушение масочного режима необходимо привлекать людей к уголовной ответственности.

11 августа стало известно, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.

В России выявили уже шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Пациенты, у которых выявили новый вариант коронавируса, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков предположил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить уже в конце сентября. В Санкт-Петербурге максимум заболевших ожидается позже, в середине ноября.