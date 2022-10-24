Врачи предупредили россиян об опасных последствиях позднего ужина Врачи предупредили об отложении жира вокруг живота из-за поздних ужинов

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Поздний ужин после шести часов вечера может спровоцировать накопление жира вокруг живота, рефлюксную болезнь и лишить сна, помешав организму отдохнуть ночью, сообщает LIVE24 со ссылкой на врачей. Медики предостерегли, что при вечернем приеме пищи возможно даже расстройство желудка, поскольку в ночное время работа желудочно-кишечного тракта замедляется и пища переваривается хуже.

Медики советуют есть не позднее, чем за четыре часа до сна. За это время пища успевает перевариться в желудке и не мешает отдыху ночью. Таким образом, если планируется отбой после полуночи, допускается ужин в 20:00.

Врачи также крайне не рекомендуют ужинать и уже через час или полчаса ложиться спать. Так, поздний прием пищи может спровоцировать накопление жира вокруг живота.

Кроме того, медики предупреждают, что поздний ужин опасен тем, что в этом случае велика вероятность развития рефлюксной болезни. Речь идет о желудочной кислоте, которая, попадая обратно в пищевод, провоцирует вздутие, изжогу и отрыжку.

При этом поздний ужин может спровоцировать бессонницу и лишить организм необходимого ночного отдыха, уточняют врачи. Поэтому, если человек часто просыпается среди ночи, то ему стоит задуматься о надобности столь позднего приема пищи.

Диетолог Людмила Денисенко ранее напомнила, что многие россияне, которые поздно ложатся спать, испытывают достаточно сильный голод по вечерам, это особенно актуально в жару. Она опровергла популярный миф о вреде позднего приема пищи и заявила, что человек не наберет лишних килограммов, если такой ужин укладывается в суточную норму калорий.