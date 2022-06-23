Врачи предупредили об опасности совместного сна с ребенком Американские педиатры рассказали о том, что совместный сон с ребенком увеличивает риск его смерти

Фото: Markus Lange/imageBROKER.com/Global Look Press

В Американской академии педиатрии заявили об опасности совместного сна грудных детей с родителями. По словам врачей, в этом состоянии значительно повышается риск травм или смерти ребенка, передает CNN.

Как отмечают сотрудники академии, в США ежегодно умирает более 3500 младенцев в процессе сна, в том числе от СВДС (синдром внезапной детской смерти) и от случайного удушья или удушения в постели.

Мы знаем, что многие родители предпочитают делить постель с ребенком, например, чтобы помочь с грудным вскармливанием или из-за культурных предпочтений или веры в то, что это безопасно. Однако доказательства очевидны, что совместный сон значительно повышает риск травм или смерти ребенка. По этой причине академия ни при каких обстоятельствах не может поддерживать совместную постель, — поделилась специалист Американской академии педиатрии Ребекка Карлин.

В качестве альтернативы врачи советуют молодым родителям спать с ребенком в одной комнате, но в разных кроватях. Таким образом, риск смерти ребенка будет снижен, а за состоянием ребенка всегда можно будет наблюдать со стороны.

Ранее в британском Фонде сна рассказали, что нормализовать режим отдыха помогают физические упражнения и правильное питание. Активность снижает тревожность и кровяное давление, что помогает улучшить качество сна. При этом специалисты советуют не переутомляться и делать зарядку или заниматься йогой не позже чем за три часа до сна.