Врачи предупредили об опасности проснувшихся гадюк Врачи Химкинской больницы: укус гадюки вызывает отек и некроз тканей

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Укус гадюки вызывает отек и некроз тканей вокруг, рассказали «Радио 1» врачи Химкинской областной больницы. По словам медиков, для взрослого человека укус гадюки не смертелен, но очень неприятен.

Специалисты отметили, что яд этой змеи отрицательно влияет на свертываемость крови, повышает проницаемость сосудистый стенки, вызывает некроз ткани, отек и гибель кровяных клеток. При укусе гадюки необходимо быстро промыть рану водой или крепким алкоголем и наложить сверху повязку. Ни в коем случае не нужно пробовать отсосать яд из раны, поскольку при наличии ранок во рту можно получить еще большую дозу яда.

Если змея укусила в конечность, нужно наложить жгут выше укуса, добавили медики. В любом случае, необходимо незамедлительно вызвать скорую или отвезти пострадавшего самостоятельно в больницу.

Чтобы избежать укуса змеи, нужно надевать высокую обувь и плотные брюки на прогулку в лес, подчеркнули врачи. Кроме того, перед тем как шарить в листве или траве, лучше потопать или подвигать растительность палкой, тогда гадюка, скорее всего, уползет.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что при укусе змеи в лесу необходимо принять антигистаминный препарат и сразу позвонить в больницу. Он отметил, что подобные средства должны присутствовать в походной аптечке. Кроме того, во время разговора с медиком нужно сообщить, что пациенту нужна противозмеиная сыворотка.