Врач предупредил о риске принести коронавирус на подошве обуви

Коронавирус проживёт до пяти дней на резиновой подошве обуви. Американский вирусолог Лиза Кросс рекомендовала не заходить в жилые помещения в уличной обуви.
Как только вы заходите в дом, немедленно разувайтесь. Большинство пар обуви имеет резиновую подошву без пор, на которой вирус может прожить до пяти дней, — цитирует медика РИА Новости.
По словам вирусолога, обувь стоит хранить в прихожей, а одежду стирать сразу по возвращении домой, потому что текстиль хранит коронавирус до суток.
Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.