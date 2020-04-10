Врач предупредил о риске принести коронавирус на подошве обуви

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Коронавирус проживёт до пяти дней на резиновой подошве обуви. Американский вирусолог Лиза Кросс рекомендовала не заходить в жилые помещения в уличной обуви.

Как только вы заходите в дом, немедленно разувайтесь. Большинство пар обуви имеет резиновую подошву без пор, на которой вирус может прожить до пяти дней, — цитирует медика РИА Новости.

По словам вирусолога, обувь стоит хранить в прихожей, а одежду стирать сразу по возвращении домой, потому что текстиль хранит коронавирус до суток.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.