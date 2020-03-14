https://static.news.ru/photo/112a56d2-6734-11ea-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Duan/Xinhua/Global Look Press

Российские эпидемиологи говорят о новых волнах распространения коронавируса. Поводом так считать стал первый случай внутреннего заражения в стране.

Следующие волны эпидемии могут затронуть большее количество населения, но будут более слабыми. Коронавирус постоянно мутирует, сообщают «Известия».

Если опираться на эпидемии 2002 и 2012 годов, можно сделать вывод, что со временем вирус ослабеет. Для него характера постепенная потеря агрессивных свойств с течением времени.

Сейчас главное — ввести массовое тестирование на коронавирус и тщательно изолировать всех его потенциальных носителей. Самые проблемные регионы можно будет и закрыть на карантин. Молодёжь эту болезнь переносит легко, а порой — бессимптомно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смертность от нового типа коронавируса в Европе станет расти в ближайшее время, поскольку во многих странах эпидемия находятся только на начальной стадии. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

В России на сегодня зафиксировано 63 случая коронавируса, из них трое заболевших — это итальянец и два китайца. Восемь человек вылечились.