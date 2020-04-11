Врачи пока не узнали, как COVID-19 отразится на здоровье излечившихся людей

https://static.news.ru/photo/dfd8a440-7bcd-11ea-bf1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи всего мира не обладают достаточным объёмом знаний о коронавирусе COVID-19, чтобы спрогнозировать его дальнейшее влияние на организм исцелившегося человека. Об этом рассказал главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

По его словам, у медиков «ещё недостаточно опыта, выписанных пациентов, тем более бывших в тяжёлом состоянии».

Так, например, неизвестно, останутся ли изменения в дыхательной системе — так называемый лёгочный фиброз. Авдеев склонен считать, что в большинстве случаев — нет. Однако точного подтверждения этому нет. Он уточнил, что даже в случае возникновения фиброза после выздоровления может потребоваться несколько месяцев для восстановления целостности и функции лёгких.

Пульмонолог также уточнил, что часто пневмония возникает у бессимптомных пациентов. При этом у людей может не быть температуры и кашля, а без компьютерной томографии никто и не узнает, что человек перенёс пневмонию.

Это, как правило, лёгкое, благополучное, обратимое течение заболевания. Как правило, никакого лечения не проводится, — пояснил Авдеев «Интерфаксу».

Что касается степени точности тестов на коронавирус, то 8 из 10 дают правильный результат, заверил представитель Минздрава. Ложноотрицательными анализы могут быть на ранних сроках болезни. Влияет на результат и работа конкретного врача, который брал мазок, — «если нет клеток на тампоне, то не будет результата», добавил пульмонолог.

Он напомнил, что у тех, у кого подозревают вероятность коронавируса, обычно берут три теста. Случается, что все они дают отрицательный результат. В этом случае помочь поставить диагноз может компьютерная томография.

По словам Авдеева, в 80% случаях коронавирус протекает в лёгких и среднетяжёлых формах.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне пока что не до конца осознали серьёзность угрозы коронавируса. Поэтому они не проявили ответственного отношения к самоизоляции.