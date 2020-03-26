Власти Кировской области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе. По их данным, медики заподозрили коронавирус ещё у двоих жителей.
Всего в области пять человек ждут результаты анализов на COVID-19,
Все пациенты чувствуют себя стабильно удовлетворительно, — отметили власти региона.
В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с COVID-19 в развивающихся странах. По его словам, меры призваны предотвратить распространение коронавируса по планете и защитить жизни миллионов людей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый житель Республики Коми, заболевший коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), выздоровел и выписался из лечебного учреждения, передают местные власти. Под наблюдением до сих пор находятся два новых пациента. Они помещены в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара.
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