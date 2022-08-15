Врачи перечислили основные формы и симптомы туберкулеза Врачи назвали холодный пот, изнуряющий кашель и потерю веса главными симптомами туберкулеза

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Туберкулез преимущественно поражает легкие, однако может перекидываться и на другие органы, напомнили в беседе с Lenta.ru санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин и врач-пульмонолог Вячеслав Светлаков. Они перечислили основные формы туберкулеза и назвали главные его симптомы, включая холодный ночной пот и изнуряющий кашель.

Светлаков напомнил, что помимо органов дыхания туберкулез может затрагивать лимфоузлы, кожу, кишечник, нервную и мочеполовую системы, кости и суставы. Основными симптомами при внелегочном туберкулезе являются вялое состояние, сильная усталость, сонливость, потеря аппетита, лихорадка, обильный холодный пот и потеря веса.

Медики объяснили, что обычно выделяют первичный и вторичный туберкулез, а также открытую и закрытую его формы. Открытая форма туберкулеза развивается быстро — бактерии можно обнаружить в мокроте и каловых массах, больной активно распространяет инфекцию на окружающих. При закрытой форме заболевания человек неопасен для других, поскольку является только носителем инфекции.

По словам Дубинина, у некоторых людей с активным туберкулезом может не возникать никаких симптомов, кроме вялости, плохого самочувствия, отсутствия аппетита и необъяснимого снижения веса. В других случаях появляется кашель и мокрота зеленого или желтого цвета, с развитием болезни в ней могут обнаруживаться небольшие сгустки крови. Еще одним симптомом болезни может быть холодный ночной пот, также у человека быстро развиваются одышка и боль в груди.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в настоящее время проводится третья фаза клинических исследований новой вакцины от туберкулёза. По словам специалиста, препарат отличается от существующей в РФ вакцины БЦЖ тем, что будет защищать всё население не только от тяжёлых случаев заболевания, но и от заражения.