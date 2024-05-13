Врачи оставили Куклачева в больнице Кардокене: Куклачев остается в больнице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Врачи оставили народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в больнице на неопределенный срок, сообщила его представитель Ольга Кардокене. По ее словам, которые приводит РИА Новости, руководителя Театра кошек должны были выписать 13 мая.

Пока Юрий Дмитриевич лежит еще [в больнице], — сказала она.

Куклачев находится под пристальным вниманием медиков после перенесенного обширного инфаркта. На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что он чувствует себя хорошо, активно ходит по палате и много разговаривает. По информации канала, дрессировщик даже примеряет костюмы.

Сам народный артист РСФСР рассказывал, что на восстановительный период после инфаркта потребуется шесть недель и уже сейчас идет активная реабилитация. По его словам, он уже ходит и надеется скоро вновь радовать детей. Худрук Театра кошек отметил, что энергия и поддержка такого количества людей помогли ему выстоять в трудной ситуации.

В больнице находится и заслуженный артист РФ Николай Носков. Сообщалось, что медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, исполнитель испытывает сильные боли в правой части тела — в руке и ноге. 68-летнего артиста экстренно госпитализировали 3 мая с подозрением на пневмонию, но сейчас врачи сосредотачиваются на последствиях инсульта, который не прошел бесследно.