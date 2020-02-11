https://static.news.ru/photo/cd047c24-4ce6-11ea-be05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Детской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурга выписывают новорождённого малыша, у которого в организме остался обломок пластиковой иглы катетера. Медицинский инструмент попал в тело малыша при заборе крови в Демидовском перинатальном центре Тагила.

Врачи говорит, что в настоящий момент нельзя проводить операцию, так как младенец слишком слаб, предаёт Tagilcity.ru.

Прокуратура проводит проверку в учреждении, сотрудники которого допустили эту ситуацию. Ребёнок родился 19 января и должен был выписаться из перинатального центра к 22 января. Однако в назначенный день медики сообщили родственникам, что в теле новорождённого инородный предмет и направили его в Екатеринбург.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге к дисциплинарной ответственности привлекут медиков и сотрудников Роспотребнадзора, которые взяли анализ на коронавирус у несовершеннолетней девочки без разрешения её родителей. Незадолго до этого семья вернулась из поездки в Китай.