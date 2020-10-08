Врачи опровергли версию об отравлении Навального алкоголем

https://static.news.ru/photo/4da04e26-095c-11eb-9b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики не согласились с версией главного токсиколога омской области Александра Сабаева о том, что оппозиционер Алексей Навальный мог впасть в кому из-за употребления спиртных напитков или неправильного питания.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что такие случаи в медицине известны, но к Навальному это не относится.

Потому что длительный алкоголизм должен быть, а не просто злоупотребление какими-то напитками. Мы знаем из социальных сетей Алексея, что он регулярно занимается бегом, не злоупотребляет никакими токсическими веществами. И его внешний вид тоже об этом говорит. Поэтому конкретно к нему неправомочно относить такое заявление, — пояснила она НСН.

Ярцева добавила, что отравление оппозиционера является нестандартным и установить его причины н уровне обычной городской больницы сложно.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун также высказался против версии Сабаева. Он тоже отметил здоровый образ жизни Навального и предположил, что причиной его состояния могло стать «какое-то сильное отравляющее вещество, возможно, и боевое».

При этом медик допустил, что Навальный мог принимать какие-то психотропные лекарства по назначению врача. Он сделал акцент на то что этот вопрос следует детально изучить.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Омские врачи считают основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позже в Берлине заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Ранее NWS.ru писал, что адвокат Навального Вильям Бурдон обратился к ООН с просьбой помочь расследовать отравление оппозиционера. Спецдокладчики организации по внесудебным расправам и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан согласились заняться этим делом. По словам Навального, расследование ООН должно полностью устроить российских официальных лиц.