Reuters: врачи опровергли наличие у Навального проблем с сахаром в крови

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Врачи, первыми оказавшие медпомощь Алексею Навальному после того, как оппозиционеру стало плохо на борту самолёта, опровергли версию с диабетом.

Три собеседника агентства Reuters не обнаружили у пациента нарушений обмена веществ. Тест на глюкозу, который был проведён на борту, показал, что сахар в крови политика соответствует норм (3-5 миллимолей на литр).

Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили этот вариант. Показатель был в норме, с углеводным обменом проблем не было, — отметил один из собеседников.

Четверо из пяти собеседников агенства подчеркнули, что у Навального наблюдалась клиническая картина отравления. У него не было никаких признаков нарушения обмена веществ.

Навальный находился в ступоре, сознание у него было спутано, он ничего не мог объяснить, — добавил один из информаторов.

По словам собеседников Reuters, врачи в первые 12 минут исключили варианты с диабетической комой и инсультом.

В свою очередь главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что слова собеседников Reuters не соответствуют действительности. По его словам, в крови у основателя ФБК было 13 миллимоль сахара на литр, что намного выше нормы. Это обнаружили врачи скорой помощи.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. До этого политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера. Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление.

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось, это позволило вывести пациента из состояния искусственной комы и отключить от системы искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru, Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную группу для выявления причин тяжёлого состояния оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил доктор Леонид Рошаль.