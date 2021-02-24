Врачи оценили шансы появления третьей волны коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/d8e8e00c-7715-11eb-8854-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый подъём заболеваемости COVID-19 в России возможен весной, однако называть его третьей волной будет не корректно. Так считает инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Он не исключил, что повторно заразятся те, кто уже переболел коронавирусом, поскольку при характерном для весны авитаминозе и коротком световом дне вероятность заболеть увеличивается, сообщает РБК.

Я считаю, что очередной подъём заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдёт британский штамм коронавируса. У нашего населения ещё нет полноценной иммунной прослойки, ещё не так много людей вакцинировались, — пояснил инфекционист.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что летом число заражений смертоносной инфекцией, вероятно, снизится, однако будет ещё один всплеск заболеваемости, который придётся на осень.

Острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают». И сейчас уровень заболеваемости COVID-19 по всем законам падает — тут нет ничего неожиданного, — подчеркнул Аграновский.

Снизить в России заболеваемость коронавирусом можно, для это требуется более активная вакцинация населения, уверен инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что озвученный специалистами Всемирной организации здравоохранения прогноз об окончании пандемии COVID-19 к началу 2022 года достаточно точен. Об этом заявил вирусолог и руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он напомнил, что многие люди так ещё и не переболели коронавирусом, не были вакцинированы.