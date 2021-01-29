Врачи оценили лечение COVID-19 с помощью плазмы вакцинированных доноров

https://static.news.ru/photo/724ce850-62ea-11eb-9300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова демонстрирует, что лечение пациентов с COVID-19 плазмой вакцинированных доноров более эффективно, нежели плазмой переболевших, следует из сообщения пресс-службы Минобороны РФ.

Соответствующий метод применяется в лечебных учреждениях ведомства с ноября 2020 года.

Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров по сравнению с плазмой переболевших, — говорится в сообщении ведомства, передаёт РИА Новости.

При этом в качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. Речь идёт о 10% от общего числа привитых пациентов.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.