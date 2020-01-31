Экспресс-анализ не подтвердил подозрения на коронавирус у пассажира самолёта, прилетевшего в Москву из Бангкока.
Пациенту стало плохо во время полёта, его симптомы были похожи на сопутствующие коронавирусу,
Заболевшего изолировали, в настоящий момент он доставлен в медицинское учреждение. Врачи возьмут у пациента дополнительные анализы.
Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Заболели граждане Китая в Забайкалье и Тюменской области.
Российские власти приняли решение закрыть почти все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй и города Ухань.
К 31 января в Китае зафиксировано более 9,6 тысяч случаев заражения, погибли более 200 человек.
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