https://static.news.ru/photo/95956628-4434-11ea-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора

Экспресс-анализ не подтвердил подозрения на коронавирус у пассажира самолёта, прилетевшего в Москву из Бангкока.

Пациенту стало плохо во время полёта, его симптомы были похожи на сопутствующие коронавирусу, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. Приземлившийся в Шереметьево лайнер был отогнан на спецстоянку.

Заболевшего изолировали, в настоящий момент он доставлен в медицинское учреждение. Врачи возьмут у пациента дополнительные анализы.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Заболели граждане Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Российские власти приняли решение закрыть почти все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй и города Ухань.

К 31 января в Китае зафиксировано более 9,6 тысяч случаев заражения, погибли более 200 человек.