https://static.news.ru/photo/ab37901e-5bdb-11ea-8160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инфекционная больница 1/facebook.com

Медицинские работники ещё не поставили диагноз пациенту, который лежит в инфекционной больнице № 1 в Москве с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

В настоящий момент проводится диагностика, однако до получения результатов анализов диагноз поставить нельзя, сообщается на сайте ведомства. В департаменте отметили, что в течение нескольких месяцев это не первый случай подозрения на коронавирус. При этом ни один диагноз до этого не был подтверждён.

Накануне в СМИ появилась информация о московском пациенте, у которого якобы подтвердили коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.