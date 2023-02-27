Врачи не отпускают Гладкова из больницы домой

Фото: gladkov_vv/vk.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Врачи приняли решение не выписывать губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и оставить его в больнице, сообщил глава области в своем Telegram-канале. При этом он уточнил, что чувствует себя намного лучше.

Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить, — написал Гладков.

Он добавил, что запланированное на 9 часов оперативное совещание правительства Белгородской области состоится, трансляция будет вестись в соцсетях. Гладков призвал желающих присоединяться и пообещал «быть рядом».

Губернатора госпитализировали с пищевым отравлением 24 февраля. Состояние Гладкова не критичное, его жизни ничего не угрожает. По мнению руководителя пресс-службы главы региона Ивана Брызгалина, губернатора должны выписать в ближайшее время.

Сам Гладков заявил, что не хотел оповещать общественность о своей госпитализации, чтобы никого не волновать. По словам губернатора, болеть сейчас некогда, ведь у него слишком много работы. Также он подтвердил, что в его состоянии нет ничего критичного.