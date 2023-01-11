Врачи не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона Костомарова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Врачи пока не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в тяжелом состоянии в клинической больнице в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Спортсмен попал в реанимацию из-за пневмонии.

Врачи пока не дают прогнозов, делают все необходимое. Не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки, — говорится в сообщении.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 оказался отрицательным. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное.

Ранее Mash сообщил об ухудшении состояния фигуриста. По данным Telegram-канала, спортсмен подключен в ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом.