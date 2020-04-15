Врачи назвали российского нулевого пациента с коронавирусом

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Врачи установили личность нулевого пациента с коронавирусом в России. Им стал мужчина, который прилетел из Милана. Об этом сообщил академик РАН Александр Чучалин.

Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение, — заявил врач.

По данным медиков, он успел заразить своих родителей. У матери пациента болезнь протекала в лёгкой форме, а вот отца пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что в мире нулевой пациент с COVID-19 появился в октябре 2019 года. Факт инфицирования произошёл в Китае.