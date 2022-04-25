Врачи назвали опасные для потенции продукты Врачи Бакутина и Садыков: для потенции опасны фастфуд и лакрица

Фастфуд и лакрица опасны для потенции, предупредили уролог Гусейин Садыков и эндокринолог Мария Бакутина в разговоре с «Газетой.Ru». Продукты быстрого питания могут привести к переизбытку соли, жиров и углеводов, а лакрица блокирует фермент, трансформирующий андростендион в тестостероне. Это негативно отражается на мужском здоровье.

Доказано, что после употребления фастфуда уровень тестостерона в течение часа падает на 25% и остаётся сниженным ещё на протяжении четырёх часов, — сказала Бакутина.

Кроме того, фастфуд, по словам Сыдкова, способен привести к ожирению и повысить холестерин, из-за чего мужчине грозят атеросклероз, увеличение уровня эстрогенов и опять же снижение продукции тестостерона.

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