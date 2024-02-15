Врачи назвали эффективное средство для восстановления после инсульта Medscape: листья гинкго билоба оказались полезны для перенесших инсульт

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Листья растения гинкго билоба

Листья растения гинкго билоба могут помочь восстановить когнитивные функции, нарушенные в результате инсульта, сообщает издание Medscape Medical News со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами пекинской больницы Тяньтан. Участие в исследовании приняли свыше 3,1 тысячи пациентов, перенесших инсульт в легкой и средней форме.

Перенесших инсульт пациентов разделили на две группы. Первой группе в течение 14 дней вводилась комбинация биологически активных компонентов гинкго билоба, вторая группа испытуемых получала плацебо. В результате сравнительного анализа выяснилось, что первая группа пациентов быстрее справлялась с восстановлением когнитивных функций. Как отмечают ученые, эффективность препарата может быть связана с тем, что он оказывает нейропротекторный эффект на головной мозг, повышая толерантность его клеток к гипоксии. Однако пока использовать его для лечения пациентов нельзя.

Поскольку период наблюдения в этом исследовании составлял всего 90 дней, долгосрочный эффект инъекций требует более длительных исследований, — заявил один из авторов исследования Ван Ансин.

Как сообщалось ранее, ученые из Красноярского края разработали специальный тренажер для пациентов, перенесших инсульт. Он помогает им реабилитироваться с более высокими результатами. Отмечается, что тренажер также позволяет пациенту общаться с врачом в дистанционном формате.