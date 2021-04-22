Врачи Навального попросили его прекратить голодовку

https://static.news.ru/photo/7299d794-a397-11eb-8469-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/vsevolod.shurkhay

Группа медиков, занимавшихся здоровьем Алексея Навального до его тюремного заключения, обратилась к оппозиционеру с просьбой прекратить голодовку. Полный текст их заявления опубликовали некоторые СМИ. Краткий призыв появился также в Twitter, однако некоторое время спустя он был удалён, передаёт РИА Новости.

Врачи считают, что дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Навального. Они попросили его согласиться на компромисс — осмотр специалистами из больницы города Владимира — и прекратить опасную для жизни акцию протеста.

Мы как лечащие врачи обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого, — было сказано в обращении, опубликованном в Twitter.

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В полной версии обращения сказано, что 20 апреля заключённого отправили в гражданскую больницу Владимира, где было проведено необходимое исследование и организованы консультации нейрохирурга, нефролога и невролога. Поддерживающие Навального врачи получили результаты консилиума через его адвокатов и подготовили собственное заключение, которое намерены передать оппозиционеру и врачам, которые занимаются его лечением.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».

Там он объявил голодовку, требуя допустить гражданского врача. Адвокаты оппозиционера уверяют, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. По их словам, у Навального в колонии обнаружили две грыжи и протрузию, он испытывает боли в ноге и спине, истощён и кашляет, у него повышена температура.

Навальный держит голодовку уже 23 дня.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уверена, что серьёзных рисков для здоровья оппозиционера нет. По её словам, ему ставят капельницы и обеспечивают всей необходимой терапией.