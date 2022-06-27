Врачи нашли у переболевших COVID-19 новые проблемы с сердцем Кардиолог Шляхто: у перенёсших COVID-19 находят повышение уровня тропонина Т

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После перенесённой коронавирусной инфекции у значительного числа пациентов выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом РИА Новости сообщил директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто. По его словам, в первую очередь речь идёт о поражении миокарда.

У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность, — предупредил Шляхто.

Он пояснил, что в качестве отложенного эффекта перенесённого COVID-19 могут выступать патологические изменения в миокарде. Это может происходить как в силу влияния самого вируса, так и в связи с нарушением иммунных механизмов.

Шляхто считает, что риски отсроченного развития сердечной недостаточности и нарушений ритма являются основанием для прохождения углублённой диспансеризации, включая направление сердечно-сосудистых заболеваний. Медик подчеркнул также, что важно воспользоваться паузой между волнами заболеваемости коронавирусом и пройти вакцинацию.

Ранее доктор биологических наук Сергей Нетёсов предупредил, что единичный отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления от коронавирусной инфекции. Чтобы убедиться в отсутствии вируса в организме, следует пересдать тест через некоторое время, а лучше сдать кровь на анализ.