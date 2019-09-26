59-летняя жительница Московской области проглотила зубной протез и обратилась к врачам. Специалисты обнаружили у неё опухоль сигмовидной кишки.
Пациенты нередко глотают протезы, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Как правило, эта ситуация не опасна и не требует хирургического вмешательства, передаёт АГН «
Однако во время наблюдения медики увидели вздутие толстого кишечника и провели срочное дообследование. В результате они приняли решение об экстренной операции.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её состояние соответствует нормам.
Ранее News.ru писал, что за