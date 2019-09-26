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59-летняя жительница Московской области проглотила зубной протез и обратилась к врачам. Специалисты обнаружили у неё опухоль сигмовидной кишки.

Пациенты нередко глотают протезы, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Как правило, эта ситуация не опасна и не требует хирургического вмешательства, передаёт АГН «Москва».

Однако во время наблюдения медики увидели вздутие толстого кишечника и провели срочное дообследование. В результате они приняли решение об экстренной операции.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её состояние соответствует нормам.

Ранее News.ru писал, что за первое полугодие 2019 года в России умерло от злокачественных новообразований 204,5 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года умерших от рака было 199,6 на 100 тысяч человек. Таким образом, число смертей увеличилось на 2,4%.

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