https://static.news.ru/photo/fa91cd2c-e07b-11e9-8728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

59-летняя жительница Московской области проглотила зубной протез и обратилась к врачам. Специалисты обнаружили у неё опухоль сигмовидной кишки.

Пациенты нередко глотают протезы, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Как правило, эта ситуация не опасна и не требует хирургического вмешательства, передаёт АГН « Москва ».

Однако во время наблюдения медики увидели вздутие толстого кишечника и провели срочное дообследование. В результате они приняли решение об экстренной операции.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её состояние соответствует нормам.