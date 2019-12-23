https://static.news.ru/photo/b7902766-25b9-11ea-86eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники из московского медицинского центра имени А. Н. Бакулева организовали фотосессию с больными детьми. Снимки они разместили в социальных сетях.

Сообщается, что сотрудницы фотографировались на полу со стерильными инструментами. Также они делали селфи с младенцами, у которых только завершилась операция. На данный момент снимки отправлены руководству медучреждения и в Минздрав. Также одна из матерей пожаловалась, что в 2018 году в день плановой операции её сыну от дежурного врача пахло перегаром, передаёт «Рамблер».

В апреле 2019 года NEWS.ru сообщал, что врача из Дзержинска, который принимал пациентов в состоянии алкогольного опьянения, уволили.