Глава Минздрава: Врачи могут выявлять коронавирус без результатов тестов

https://static.news.ru/photo/a2a43856-7a8c-11ea-b696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал диагностировании COVID-19. По его словам, врачам не требуется лабораторного подтверждения для постановки диагноза коронавирус.

Заболевание имеет определённую клиническую картину. Кроме того, иногда оно развивается очень быстротечно.

Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика, — отметил он в эфире «России 1».

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ началисьсравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Испытания лекарств проведут в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна после письменного согласия пациентов, заражённых COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 млн человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.