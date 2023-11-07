В пищеводе младенца нашли металлический болт Московские врачи извлекли металлический болт из пищевода четырехмесячной девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги из детской больницы им. Сперанского извлекли металлический болт из пищевода четырехмесячного младенца, которые ребенок проглотил, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Размер крепежного элемента составляет 1,5×0,7см. После операции девочке провели контрольные исследования, чтобы убедиться в отсутствии осложнений, здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает.

Инородное тело мешало ребенку дышать, требовалась экстренная операция по его удалению. Диаметр пищевода нашей пациентки был не более одного сантиметра. Металлический болт перекрывал почти все пространство, — заявил заведующий хирургическим отделением № 7 Дмитрий Еремин.

Ранее сообщалось, что в больнице в Темрюке 25-летняя медсестра промывала катетер и по ошибке вместо гепарина ввела в капельницу тиопентал натрия, из-за чего погиб ребенок. Реанимационная бригада попыталась его спасти, но сделать это не удалось. Дело передали в суд. Медсестра обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В октябре мать ребенка восьмимесячного ребенка обратилась в Минздрав РФ, после того, как у него возник некроз кожи после плановой прививки в одной из поликлиник в Якутске. Мальчика госпитализировали в отделение гнойной хирургии в местной больнице, где ему назначили лечение.