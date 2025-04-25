Медики вытащили из заднего прохода пенсионера необычный предмет Врачи извлекли из заднего прохода 62-летнего мужчины детскую игрушку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пожилой пациент поступил в одну из британских больниц с жалобами на острую боль, вызванную инородным телом в прямой кишке, информирует Daily Mirror. При обследовании врачи обнаружили прозрачный шар диаметром 6,5 см с красной жидкостью внутри. На нем с двух сторон были нарисованы желтые улыбающиеся лица.

Медикам удалось извлечь детскую игрушку без хирургического вмешательства. Под общей анестезией они аккуратно надрезали шар скальпелем, выпустив воздух и жидкость, что позволило значительно уменьшить его размеры. После этой манипуляции игрушку без особых проблем извлекли, используя для этого медицинские щипцы. Как именно предмет оказался в организме пациента, не уточняется.

Ранее в подмосковной Орехово-Зуевской больнице врачи успешно провели сложную операцию по удалению гигантской миомы матки, достигавшей размеров 32-недельного плода. Медики оперативно приняли решение о необходимости срочного хирургического вмешательства. Столь крупное новообразование создавало серьезную угрозу для жизни и здоровья женщины, а операция требовала высокого профессионализма.