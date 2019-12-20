https://static.news.ru/photo/72f7224e-23f7-11ea-91a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кардиохирурги из Санкт-Петербурга впервые в России провели операцию на сердце новорождённого. Они удалили опухоль, которая была обнаружена через месяц после появления малышки на свет.

Новообразование стремительно увеличилось, однако обращение родителей в различные клиники страны не давало результатов. У врачей не было необходимого оборудования и опыта. Такому маленькому ребёнку сложно даже сделать биопсию, чтобы определить злокачественная опухоль или нет.

Помочь ребёнку взялись в Санкт-Петербургском педиатрическом университете. Там пообещали дать девочке шанс, но предупредили: гарантий никаких. Так как состояние девочки ухудшалось с каждым днём, отец и мать согласились, пишет kp.ru .

Анализ показал, что опухоль является доброкачественной, но имеет злокачественное течение. При этом опухоль проросла в межжелудочковую перегородку со стороны обоих отделов сердца, это создавало особые сложности для её удаления.

Однако кардиохирурги рискнули. В результате двенадцатичасовой операции они смогли удалить основную часть новообразования со стороны правого желудочка. Со левой стороны сделать оказалось невозможно. Однако, уверены врачи, этого должно быть достаточно для нормальной работы сердца. Они надеются, что опухоль прекратит рост.

Ранее американские учёные обнаружили, что время года, в которое человек рождается, может иметь гораздо большее влияние на здоровье, чем считалось раньше. В частности, оно может быть связано с повышенным риском смерти от сердечных заболеваний. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты усомнились в выводах своих американских коллег, назвав их фейком.