«Врачи делают все возможное»: жена о состоянии Пашаева Жена Пашаева: состояние адвоката удовлетворительное

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев

Врачи делают все возможное, чтобы адвокат Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне специальной военной операции на Украине, восстановился, рассказала его жена Алена Пашаева. В беседе с «360» собеседница издания подчеркнула, что состояние ее супруга удовлетворительное. По ее словам, жизни адвоката на данный момент ничего не угрожает.

Состояние удовлетворительное, но главное — наши врачи делают все возможное для восстановления, наши ангелы, — уточнила Пашаева.

Также собеседница издания выразила надежду, что ее супруг в скором времени поправится. Как отметила жена адвоката, на восстановление потребуется около месяца.

В течении месяца восстановится. Все будет хорошо, — заключила Пашаева.

Ранее стало известно, что Пашаев, который больше года принимает активное участие в боевых действиях в зоне СВО, был серьезно ранен. Близкий друг и помощник Пашаева рассказал, что группа бывшего адвоката попала под обстрел под Угледаром. Правозащитник был ранен в результате атаки дрона-камикадзе.

Позже жена адвоката сообщила, что Пашаеву оказали медицинскую помощь в одной из больниц Макеевки, его также должны были перевезти в другой госпиталь. По ее словам, прогноз медиков на восстановление положительный, хотя сейчас он с трудом разговаривает.