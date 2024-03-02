Врачи дали прогноз по здоровью Джо Байдена РИА Новости: врачи уверены, что заболевания Байдена формируют негативный прогноз

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Джо Байден

Сочетание нейродегенеративного заболевания, о котором свидетельствует ряд симптомов у американского лидера Джо Байдена, с другими его патологиями формирует неутешительный прогноз по здоровью президента, считают опрошенные РИА Новости врачи. По их мнению, болезни Байдена требуют постоянного комплексного лечения.

Нарушение ритма сердца — мерцательная аритмия, как постоянная, так и пароксизмальная форма, может приводить к сосудистым катастрофам: инсультам, инфарктам миокарда и тромбоэмболии легочной артерии, — рассказал врач-кардиолог.

Также, по словам кардиолога, у президента есть вероятность развития сердечной недостаточности. При таком заболевании необходимо регулярно наблюдаться у специалиста и постоянно принимать лекарства, пояснил собеседник.

В то же время врач-психиатр считает, что особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, как у Байдена, наблюдаются при прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях. Это понятие включает в себя значительное число расстройств, в числе которых болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.

Ранее из заключения врача Белого дома, терапевта Кевина О’Коннора по результатам ежегодного обследования американского лидера стало известно, что Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия и спинной артрит. Некоторые из этих заболеваний приводят к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.