Врачи Charité рассказали о состоянии Алексея Навального

https://static.news.ru/photo/02a9ac96-ed32-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChariteUniversitaetsmedizinBerlin/facebook.com

Сотрудники берлинской клиники Charité сообщили, что российский политик Алексей Навальный остаётся на ИВЛ, несмотря на то что симптомы отравления продолжают пропадать.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Состояние Навального оценивают как тяжёлое. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, всё больше спадает, — говорится на сайте клиники.

Врачи считают, что лечение политика займёт длительное время. Они не исключают долгосрочных последствий «отравления» для здоровья пациента.

В Charité отметили, что постоянно контактируют с близкими Навального. Публичные заявления о здоровье основателя ФБК делаются с согласия его супруги.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию, где он пролежал двое суток. Врачи, проведя ряд исследований, заявили, что причиной тяжёлого состояния Навального стало нарушение обмена веществ. Также они исключили отравление. Именно на этой версии с самого начала настаивали родственники и соратники политика.

Утром 22 августа российского оппозиционера спецбортом доставили в университетскую клинику Charité. Близкие политика считают, что транспортировку намеренно затягивали, чтобы невозможно было найти следы яда.

В качестве антидота Навальному назначили атропин. В Charité сообщают, что организм пациента отвечает на лечение. Однако его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, он продолжает находиться в искусственной коме.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление немецкого кабмина о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».