Врачи Charité назвали «спекуляцией» статью Spiegel с отсылом на Скрипалей

https://static.news.ru/photo/d1cc044a-e98d-11ea-ac83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Немецкие врачи из клиники Charité, где проходит лечение Навальный, назвали «спекуляцией и догадками» статью в Spiegel с аналогией по делу Скрипалей. Авторы публикации утверждают, что берлинские медики обращались именно в эти лаборатории, которые установили, чем были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль.

Врачи Charité отказались комментировать подобные заявления.

Мы проинформируем общественность, если будут новые данные, и просим понять, что мы не комментируем догадки и спекуляции, — цитирует ответ немецких докторов Пятый канал.

Между тем берлинские врачи заявили, что нашли в организме Навального остатки токсинов. Это ингибиторы холинэстеразы, которые входят как в состав лекарств, так и являются сильнейшими нервно-паралитическими ядами. Омские доктора, изначально реанимировавшие блогера, утверждают, что причиной его резкого ухудшения самочувствия стало нарушение обмена веществ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что берлинская клиника Charité, где находится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи у специалистов по ядам и боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, медики отправили запрос в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие эксперты в этой области.