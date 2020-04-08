Врачи центра Пирогова делают операцию пациенту с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/61fc260a-798e-11ea-b911-fa163e074e61_660.jpg Фото: pirogovcenter/facebook.com

Одному из пациентов Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, у которого выявили коронавирусную инфекцию, проводят операцию, сообщил гендиректор центра Олег Карпов.

По его словам, хирургическое вмешательство потребовалось из-за воспаления желчного пузыря.

У нас сегодня возникло обострение у одного из пациентов острого холецистита, сейчас он находится в операционной, — рассказал он.

При этом Карпов отметил, что такая ситуация в центре возникла впервые, однако врачи её предвидели, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки ещё 48 человек в Москве вылечились от коронавируса.

За сутки в России зафиксировали ещё 1157 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 8674.