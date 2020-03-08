https://static.news.ru/photo/cbfbb932-6212-11ea-b31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России разрабатывается законопроект, направленный на совершенствование системы медицинского освидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение.

В частности, в документе предусматривается механизм межведомственного электронного взаимодействия Минздрава России и Росгвардии. Так, врачи через Интернет будут сообщать Росгвардии об изменении в состоянии здоровья владельцев оружия. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

По словам Золотова, между медкомиссиями на право владения оружием проходит пять лет, и за это время «может произойти всё что угодно».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Росгвардии предложили не давать лицензию на оружие лицам, привлекавшимся к ответственности за пьяное вождение.