https://static.news.ru/photo/e7017b6c-6f3d-11ea-a547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав рекомендовал российским медикам выписывать рецепты на лекарства с максимальным сроком действия в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, это позволит снизить количество походов пациентов в поликлиники и обеспечить им режим самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса нового типа подтвердил две первые смерти от инфекции в России.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 182 подтверждённых случая заболевания в 18 регионах. Количество выздоровевших увеличилось до 38 человек. Всего зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах. Все граждане посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели.

К 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели.