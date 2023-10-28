Врачей освободят от лишней работы Мурашко: медиков освободят от немедицинских функций

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Из обязанностей врачей исключат функции, которые не связаны с медициной, заявил во время рабочей поездки в Адыгею глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие изменения предполагает проект по повышению производительности труда.

Безусловно, сейчас один из серьезных проектов — это, в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты, — уточнил министр.

Оптимизация определенных процессов, добавил Мурашко, поможет сделать медицину более доступной и повысить численность штата. Кроме того, у врачей появится больше времени на работу с пациентами.

Ранее глава Министерства здравоохранения сообщил, что с 2025 года в России перейдут на новую систему оплаты труда медиков. По его словам, сегодня в некоторых субъектах Федерации такие подходы отрабатываются в пилотном режиме. Что это за система, министр не уточнил. Однако, предварительной информации, речь может идти об отраслевой системе оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников, которую правительство разработало еще в 2021 году. В качестве пилотных регионов были выбраны Республика Саха (Якутия), Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, а также Севастополь.