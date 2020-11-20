Врачей могут обязать сообщать в полицию о неопознанных телах и пациентах

https://static.news.ru/photo/867919fa-2b1a-11eb-b43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ намерен обязать медиков извещать полицию о поступивших к ним гражданах, которые по каким-либо причинам не могут сообщить о себе сведений.

Соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе также указывается, что медицинские организации также должны будут передавать в полицию сведения о случаях смерти пациентов, личность которых не установлена.

Ожидается, что новый приказ поможет в розыске без вести пропавших людей. В настоящее время полиция может получить сведения о пропавшем человеке только после запроса в медорганизацию, что увеличивает срок розыска. Сами медучреждения сообщают правоохранителям только о пациентах, вред здоровью которых был причинён в результате противоправных действий.

Как писал NEWS.ru, ранее Минздрав призвал готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, российским регионам следует начать подготовку к росту нагрузки на здравоохранение, которая ожидается в период новогодних праздников. По его словам, регионам следует обеспечить бесперебойную работу как стационарных и амбулаторных медорганизаций, так и медицинских лабораторий. Помощь врачей должна оказываться россиянам в полном объёме, а тестирование и выписка — производиться без задержек.