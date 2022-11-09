Врач рассказала об опасности глушить изжогу лекарствами Врач Филатова предупредила, что изжога может быть признаком онкологии

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Часто повторяющиеся приступы изжоги могут быть симптомами опасных заболеваний, поэтому, принимая препараты, можно только заглушить неприятные ощущения, тем самым упустив время на необходимое лечение, рассказала «Москве 24» врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова. Она отметила, что чаще всего изжога возникает при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), однако она также может быть и признаком онкологии.

Так, по ее словам, причиной жжения также может быть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит или панкреатит.

Если изжога повторяется часто, важно пройти медицинское обследование, чтобы вовремя выявить причину и начать лечение. А заглушая симптом препаратами, человек просто теряет время, за которое заболевание может дать серьезные осложнения, — подчеркнула Филатова.

Врач предупредила: в запущенных случаях на воспаленном из-за изжоги пищеводе могут сформироваться эрозии, и если не лечиться, то воспаление перейдет в хроническую форму и может стать причиной пищевода Барретта — предракового заболевания.

Врач-гастроэнтеролог Оксана Левина ранее отметила, что предостережением для человека может являться сильная и ноющая боль в животе после приёма пищи. При подобных ощущениях необходимо немедленно обратиться в больницу, где назначат гастроскопию и лечение в зависимости от диагноза.