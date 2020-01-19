https://static.news.ru/photo/a0515c3e-3a9d-11ea-acfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Врач городской больницы № 3 Миасса уволен из-за того, что находился на работе и принимал пациентов в нетрезвом виде.

Некоторое время назад местная жительница Ольга Савельева опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором зафиксировано её общение с доктором. По словам женщины, ей было нужно получить описание снимка флюорографии, за которым она приехала с другого конца города. После полутора часов ожидания к ней вышел врач в не совсем адекватном состоянии.

Раздражённая Савельева обвинила медработника в том, что он пьян. Тот в ответ заявил, что «не бухал». После этого пациентка вновь неоднократно требовала от доктора выполнить свою работу, пока в кабинет не зашла другая сотрудница больницы и не поинтересовалась происходящим.

В Минздраве Челябинской области сайту 74.ru рассказали , что по факту происшествия проведена служебная проверка. Врач уволен с занимаемой должности, пациентке принесены извинения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Омске травматолог выпил на рабочем месте и отказался принимать пациентов с переломами. После этого уволился, заявив, что его не устраивает размер зарплаты.