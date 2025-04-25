Врач предупредил об очень быстрой смерти от холеры Врач Звонков: от холеры можно умереть очень быстро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От холеры можно скончаться очень быстро, заявил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, именно поэтому житель Подмосковья, привезший из Индии заболевание, находится под наблюдением врачей, как и 321 человек, кто мог с ним общаться.

От холеры можно быстро сгореть. Обезвоживание наступает почти моментально. Потому под карантин подпадают все, кто мог с ним общаться, — прокомментировал Звонков.

По его словам, могли заразиться все, кто имел с ним дело. Так как мужчина летел в самолете, в туалете он мог не помыть руки, а затем «оставить» возбудитель холеры на сиденьях, полках, где угодно или пожать кому-то руку. Звонков напомнил, что холера — это болезнь грязных рук и немытой посуды.

Если вдруг выяснится, что кто-то не подпал под карантин и заболел, это проявит себя очередным очагом заболевания, — рассказал Андрей Звонков.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о том, что вибрион — возбудитель холеры — находили и в сточных водах Москвы. По его словам, в столицу ежедневно прилетают сотни человек со всего мира, однако беспокоиться не стоит, санитарно-эпидемиологическое мероприятия проводятся регулярно.