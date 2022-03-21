Врач заявила, что снятие ограничений не говорит о конце пандемии COVID-19

Снятие коронавирусных ограничений в России не говорит о конце пандемии COVID-19, сообщила врач-терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Татьяна Федосеева изданию «ФедералПресс». Ситуация будет улучшаться, только когда иммунитет получат 80% населения, отметила она.

Отвечая на вопрос, означает ли снятие ограничений конец пандемии, можно сказать: к сожалению, нет. Учитывая, что против доминирующего COVID-штамма пока нет эффективных инструментов борьбы. Ситуация пойдёт на улучшение лишь после того, как переболеет 80% населения, — сказала Федосеева.

Он добавила, что вирусы прекращают эволюционировать, когда большая часть населения переболеет или привьётся. Также врач напомнила, что штамм «омикрон» поражает чаще верхние дыхательные пути и реже затрагивает лёгкие. Но тяжесть последствий болезни, кроме штамма, зависит от иммунитета и хода лечения пациента, сообщила Федосеева.

Ранее о преждевременности надежд на завершение пандемии говорил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Эксперт указал на то, что в России сохраняется высокий показатель смертности — более 400 человек в день.

За минувшие сутки в России выявили 28 709 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост менее 30 тысяч заразившихся зафиксирован впервые с 16 января. Всего с начала пандемии в стране заболели более 17,6 млн человек.