Врач заявил об опасности бутербродов с маслом и сыром

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих людей завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья. По его словам, слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. Об этом специалист написал на своей странице в Instagram, уточнив, что в таком случае появляется риск развития панкреатита, так как при избытке жирной пищи может произойти выброс желчи в протоки данного органа.

Кроме того, подобный перекус, по мнению эксперта, способен навредить сердечно-сосудистой системе.

Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце, — написал Вялов.

Впрочем, по его словам, совсем отказываться от бутербродов с сыром и маслом не нужно. Врач посоветовал сочетать животную пищу с растительной в рационе.

Ранее член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что для завтрака зимой следует выбирать цельнозерновую кашу, индейку, сыр, кисломолочные продукты и яйца. По её словам, в это время года сокращается выработка серотонина, а для выработки гормона нужен триптофан, который и содержится в сыре и мясе индейки