Врач заявил об исчезновении гриппа на фоне коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/9e81ab26-a3c3-11eb-a24e-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Грипп на какое-то время исчез в России на фоне пандемии коронавируса. Последний вирус вытеснил простудное заболевание, оказавшись сильнее, пишет URA.RU.

Частично на исчезновение гриппа могла повлиять прививочная кампания, прошедшая осенью 2020 года, а также ношение масок и соблюдение дистанции, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России доктор медицинских наук Владимир Никифоров. На минувшей неделе на всю Россию был зарегистрирован только один случай гриппа, что, в принципе, невозможно.

Складывается впечатление, что столкнулись грипп и COVID, а так как у них, скажем так, одна и та же кормовая база — человек, они явно вошли в конфронтацию, и COVID победил, — поясняет доктор.

Что касается ограничительных мер, они всё равно бы не сыграли такой роли в снижении заболеваемости гриппом фактически до нуля. Это же касается и всех остальных респираторных вирусов, так как у них одинаковая эпидемиология. Значит, коронавирус просто «забил» их как более сильный элемент.

Меньше из-за коронавируса стало и лёгких сезонных вирусных заболеваний. Также на исчезновение гриппа могло повлиять закрытие границ: вирус просто не завезли в страну. Также сыграли положительную роль изоляция, недопуск больных с признаками ОРВИ на работу и в общественные места. При этом сезонные вирусные заболевания остаются, но просто не превышают эпидпорогов.

Как сообщалось ранее, заболеваемость ОРВИ в России в период 12–18 апреля оказалась почти в два раза выше, чем в тот же период 2020 года. В указанный период уровень заболеваемости ОРВИ составил 55,1 случая на 10 тысяч населения. Это на 21,3% ниже базовой линии и на 27% ниже еженедельного эпидемического порога.