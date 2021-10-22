Врач заявил о бесполезности длительного локдауна

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что введение длительных локдаунов, в том числе в детских садах и школах, не даст долгосрочного эффекта в борьбе с коронавирусом. Объясняется это тем, что у смертоносной инфекции высокая заразность, отметил он в беседе с РИА Новости.

Всё больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом — прорывная инфекция, то есть «прорвётся в любую щель» и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже, — подчеркнул инфекционист.

Он добавил, что будет эффективным только временный «детский локдаун». Он позволит снизить темпы распространения инфекции или разгрузить стационары и амбулаторную сеть.

При этом после его окончания всё вернется на круги своя, — считает Поздняков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дети должны носить маски в тех общественных местах, где много взрослых, заявил Андрей Поздняков. По его словам, средство защиты снизит риск заразиться для ребёнка. Он добавил, что у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, однако риски заразиться от ребёнка всё равно существуют.