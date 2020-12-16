Врач захотела уволиться после обидного вопроса Путину о «геморрое и ангине»

https://static.news.ru/photo/5dd41bfe-4086-11eb-ba36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач из села Алакуртти, на которую президенту России Владимиру Путину пожаловались во время его большой пресс-конференции, собирается уволиться.

На пресс-конференции один из жителей Мурманской области рассказал главе государства, что в селе в амбулатории работает всего один врач общей практики — «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».

Очень хочется посмотреть в глаза этому человеку. У меня желание положить заявление на стол. У меня 40 лет стажа. Это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, мне наплевать, будет кто-то здесь работать или всё закроется, — сообщила изданию Газета.ru женщина.

Она подчеркнула, что вынуждена работать одна, принимая до 30 человек в день, и «бегать по этажам» после того, как уволилась её коллега.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже заступился за медика. Он заявил, что её квалификация не вызывает сомнений, а возраст женщины не 86, а 66 лет.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров иронически отреагировал на вопрос журналистки телеканала «Матч ТВ» Ольги Богословской, который она задала президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции. Она спросила главу государства о скандальной истории вокруг футболиста «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы. Вопрос Богословской не касался непосредственно ситуации, в которую попал игрок, — она была приведена как пример. Журналистка и известная в прошлом спортсменка поинтересовалась мнением Путина о том, должны ли подобные ситуации влиять на профессиональную жизнь. По её мнению, такое может случиться с кем угодно. Кадыров счёл вопрос неуместным, писал NEWS.ru.